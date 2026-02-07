Cortes y restricciones en rutas nacionales de Salta

La Dirección Nacional de Vialidad informó este viernes por la mañana que se registran cortes totales y circulación restringida en distintas rutas nacionales que atraviesan la provincia de Salta, como consecuencia de las lluvias y la presencia de agua sobre la calzada.

Según el comunicado oficial emitido a las 9 de la mañana del 7 de febrero, las rutas más afectadas son la Ruta Nacional 51 y la Ruta Nacional 40, donde se dispusieron cortes preventivos en diferentes tramos.

En el caso de la RN 51, el tránsito se encuentra interrumpido en los puestos de control de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, debido a la afectación de la calzada a la altura de Gobernador Solá.

Por su parte, la RN 40 presenta cortes a la altura de Payogasta y de Campo Negro, en un sector cercano a La Poma, también por acumulación de agua y condiciones inseguras para la circulación.

Desde Vialidad Nacional indicaron además que las rutas nacionales 16 y 68, que también fueron impactadas por las lluvias, se encuentran habilitadas pero con extrema precaución, debido a la presencia de agua sobre la calzada en algunos tramos.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar circular por las zonas afectadas, respetar la señalización y las indicaciones del personal vial, y consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viajes, especialmente hacia la Puna y los Valles Calchaquíes.