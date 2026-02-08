 imagen

EN VIVO 14:00 a 16:00 HRS

Retro Noticias

Conducción: Fernando Cáseres

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Recuperan un terreno público junto a la rotonda de Limache

La intervención se realizó luego de reiteradas notificaciones sin respuesta a los responsables.

Salta Hoy

08 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta concretó un nuevo operativo de recuperación de espacio público en un sector ubicado junto a la rotonda de Limache, donde funcionaba desde hacía tiempo una estructura irregular destinada a la venta de verduras. La intervención se realizó luego de reiteradas notificaciones sin respuesta a los responsables y se enmarca en un plan sostenido de ordenamiento urbano que ya permitió liberar más de tres hectáreas de terrenos en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos consistieron en el retiro de una construcción precaria que operaba como verdulería y que se encontraba emplazada sobre un terreno de dominio público. Desde el área municipal explicaron que los propietarios habían sido intimados en varias oportunidades para regularizar la situación o retirar voluntariamente la instalación, pero ante la falta de respuestas se avanzó con la recuperación del espacio.

Desde la Subsecretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana indicaron que la medida forma parte de una política destinada a reorganizar sectores ocupados sin autorización y devolverlos al uso común. En ese sentido, el subsecretario Joaquín Arriagada señaló: “Notificamos a los dueños hace tres meses; finalmente retiramos la estructura para recuperar este espacio. Buscamos que se cumplan las normas y que no se usurpen lugares públicos. Queremos orden y seguridad para los salteños”.

Según datos oficiales, el operativo se suma a una serie de acciones similares que, desde el inicio de la actual gestión municipal, permitieron liberar más de tres hectáreas de terrenos públicos. En muchos casos, se trataba de espacios ocupados por estructuras informales o instalaciones abandonadas que impedían su aprovechamiento comunitario.

Desde el municipio remarcaron que varias de estas intervenciones surgen a partir de pedidos directos del intendente Emiliano Durand y también de reclamos de vecinos, quienes advierten sobre ocupaciones irregulares en sus barrios. La intención es que estos sectores puedan destinarse a mejoras urbanas, circulación peatonal o proyectos que beneficien a la comunidad.

Además, se recordó que los vecinos pueden denunciar este tipo de situaciones a través de la App Muni Salta, llamando al 147 o acercándose de manera presencial al Centro Cívico Municipal (CCM).

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO