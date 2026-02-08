Quijano: denuncian que un albañil robó $8 millones y cuestionan la demora policial

Una familia de Campo Quijano denunció haber sido víctima de un violento robo en su vivienda durante la madrugada del jueves y apuntó como principal sospechoso a un albañil que había trabajado semanas atrás en la casa. La damnificada aseguró que, pese a haber brindado datos concretos sobre el presunto autor, la Policía no actuó de inmediato y le indicaron que debía realizar primero la denuncia formal, lo que habría permitido la fuga del sospechoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en una vivienda ubicada en la manzana 51 B del barrio San Jorge. Mientras la familia dormía, un hombre con capucha y buzo oscuro ingresó al domicilio y recorrió las habitaciones en busca de objetos de valor.

Fue el hijo de la propietaria, de 11 años, quien advirtió la presencia del intruso y alertó a su madre. Al encender la luz, la mujer constató que el delincuente ya había preparado varios electrodomésticos para llevárselos y que había desaparecido su mochila negra, donde guardaba la recaudación de su trabajo y el dinero obtenido por la reciente venta de un terreno.

“Me robó todo mi futuro. Eran casi ocho millones de pesos. Ese dinero era para mis hijos, para poder alquilar y salir adelante”, relató Liliana, visiblemente conmocionada.

La mujer, que trabaja como feriante en los corsos de Campo Quijano, afirmó haber reconocido al ladrón. Según su testimonio, se trataría de un albañil que realizó trabajos de revoque en su vivienda semanas atrás y que, por ese motivo, conocía los movimientos de la familia y el interior de la casa.

“Tengo la descripción, mi hijo lo identificó y yo forcejeé con él. Este tipo sabía todo de nosotros. Cuando intenté agarrarlo del pantalón, me tiró una ventana del comedor encima y se escapó”, contó la damnificada.

De acuerdo a su relato, el sospechoso vestía una campera con capucha y habría sido visto horas después en el barrio San Jorge consumiendo alcohol con otras personas, lo que reforzó las sospechas sobre su identidad.

Tras el robo, Liliana llamó de inmediato a la Policía, que se presentó en el lugar. Sin embargo, denunció que no se realizaron actuaciones inmediatas pese a que aportó datos concretos del presunto autor y del lugar donde podría encontrarse.

“Me dijeron que si no hacía la denuncia formal no podían actuar. Yo estaba en shock, no podía salir de mi casa ese jueves en todo el día”, explicó.

La denuncia recién pudo ser radicada este sábado, más de 48 horas después del hecho, luego de insistir en reiteradas oportunidades. Para ese momento, según la familia, el sospechoso ya se había fugado de la localidad.

“Por la demora, el tipo se escapó. Un amigo me dijo que ya no está en Quijano. La Policía me dijo que espere hasta el lunes porque recién ahí iba a intervenir la Fiscalía”, lamentó la mujer.

Liliana es madre de seis hijos menores y uno de ellos presenció el robo, lo que agravó el impacto emocional en la familia. Además de la pérdida económica millonaria, la mujer denunció sentirse desamparada frente a la burocracia policial y judicial.

“El viernes y este sábado lo busqué por mis propios medios, con el riesgo que implicaba. Quiero recuperar mis ahorros de mi trabajo y la venta de mi terreno. Yo alquilo ahora y no puedo pagar el mes”, concluyó.