Golpe comando de mecheras en un súper de Santa Lucía: un robo por $1,5 millones

Un audaz robo sacudió la tarde del viernes en la zona oeste de la ciudad de Salta. Cuatro mujeres, acompañadas por una niña que habría sido utilizada como pantalla, protagonizaron un verdadero “golpe comando” en el supermercado Super Limpito, ubicado sobre avenida Solís Pizarro al 2950, en el barrio Santa Lucía. En pocos minutos, se llevaron mercadería valuada en aproximadamente 1,5 millones de pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.20 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Según relató el propietario, Diego Astún (33), las sospechosas llegaron caminando desde el sector oeste por la misma avenida y, antes de ingresar, se separaron estratégicamente para simular que no actuaban en grupo.

“Las tenemos grabadas desde afuera. Se separan y entran de forma individual, haciéndose las que no venían juntas. Una vez adentro abren bolsos y empiezan a vaciar las góndolas con total impunidad. Se nota que tienen mucha experiencia y que están organizadas; para ellas seguramente esto es un trabajo”, expresó el comerciante.

Modus operandi

Las imágenes muestran que, a partir de las 19.21, ingresaron al local cuatro mujeres con bolsos de grandes dimensiones y bandoleras. De acuerdo con la descripción aportada, una de ellas era rubia y vestía remera negra, short de jean y zapatillas blancas; otra, de tez morocha, llevaba remera verde, short de jean y rodete; la tercera ingresó con una niña de la mano y portaba una bandolera negra; mientras que la cuarta vestía campera azul, jeans y llevaba un bolso beige.

Ya dentro del comercio, se distribuyeron por distintos pasillos y comenzaron a seleccionar mercadería de primeras marcas, enfocándose en productos de alto valor.

“Buscaron las cosas más caras, las que más le cuestan al bolsillo de la gente. No robaron alimentos ni productos de primera necesidad”, explicó Astún.

Entre los artículos sustraídos figuran shampoos L’Oréal Elvive, Pantene y Dove; desodorantes Rexona y Axe; detergente Magistral; tinturas Hadibell; desinfectantes Cif y dentífricos Colgate y Oral-B, entre otros.

Detectaron el robo al vaciarse las góndolas

Los empleados del supermercado advirtieron la maniobra cuando notaron que, en cuestión de minutos, las góndolas comenzaron a quedar vacías, pese a que el stock debía durar toda la jornada.

“Los encargados se dieron cuenta en el momento porque los productos desaparecían muy rápido. Se movían como un grupo organizado, como un comando preparado para hacer esto seguido”, sostuvo el dueño.

Tras revisar las grabaciones cerca de las 20.45, el comerciante reunió el material fílmico y radicó la denuncia en la comisaría de La Lonja, con intervención de la Fiscalía de la Delegación Penal de San Lorenzo.

Sospechas de reventa y pedido de mayor seguridad

El propietario no descarta que la mercadería robada sea destinada a la reventa en ferias informales o mediante manteros, por lo que se encuentran revisando redes sociales y realizando averiguaciones para detectar la aparición de los productos sustraídos. También se sospecha que las autoras serían de barrios cercanos y no se descarta apoyo externo para el traslado del botín.

Si bien el comercio ya había sufrido hurtos menores, el comerciante remarcó que este episodio fue altamente organizado y pidió mayor presencia policial y medidas de prevención para la zona.

“Con toda la información que brindamos se puede encontrar a las responsables. Los comerciantes de la zona estamos en riesgo, y trabajamos con mucho esfuerzo”, manifestó.

Para aportar datos sobre el hecho, se encuentra habilitado el teléfono 387 484-0036.