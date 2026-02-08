Tras la apertura gradual del dique El Tunal, se detuvo la tasa de crecimiento del embalse

Las autoridades municipales de Joaquín V. González informaron que, tras la apertura paulatina y controlada del dique El Tunal, la tasa de crecimiento del embalse prácticamente se detuvo, lo que representa una señal alentadora en el marco de las intensas lluvias registradas en la región durante los últimos días.

De acuerdo al reporte oficial, los caudales de ingreso son apenas superiores a los de erogación, por lo que no se prevé aumentar el vertido de agua en las próximas horas. “Es una muy buena noticia”, señalaron desde el área técnica, al destacar que la situación se mantiene bajo control y en permanente monitoreo.

Desde AES Argentina confirmaron que, debido a las fuertes precipitaciones, la Central Hidroeléctrica El Tunal trabaja con un caudal de 70 m³ por segundo descargándose por el vertedero, mientras que el resto del volumen de agua es derivado a la central para su turbina y generación de energía eléctrica.

Monitoreo permanente y evolución favorable

Según se informó, la apertura del vertedero responde a un procedimiento preventivo y monitoreado. A partir de imágenes satelitales, se estimó el posible impacto de la creciente sobre las zonas ribereñas del municipio. Si bien la situación continúa bajo control, se mantiene el alerta ante el aumento sostenido del caudal del río Juramento en las próximas horas.

Las autoridades indicaron que el pico de la crecida se habría registrado entre las 4 y las 6 de la madrugada, y que desde entonces el nivel del embalse continúa en ascenso, pero a un ritmo más lento: pasó de 10 centímetros por hora a 6 centímetros por hora, lo que fue calificado como un indicador favorable. De acuerdo con las proyecciones técnicas, el embalse alcanzaría aproximadamente los 475,75 metros sobre el nivel del mar (msnm) después del mediodía.

La última vez que fue necesario abrir el vertedero por una crecida fue en 2020, aunque en aquella oportunidad la magnitud fue menor. Técnicos estiman que un evento de estas características tendría una recurrencia cercana a los 100 años.

Además, se informó que no hay lluvias pronosticadas para las próximas 48 horas, aunque el monitoreo de los modelos meteorológicos continúa de manera permanente, en coordinación con Defensa Civil de Salta y la ORSEP.

Plan de erogación y recomendaciones a la población

En el marco del plan preventivo, el Municipio dio a conocer el esquema de erogación de agua previsto para la mañana:

8:30: 75 m³/seg

8:45: 100 m³/seg

9:00: 125 m³/seg

9:15: 150 m³/seg

9:30: 175 m³/seg

9:45: 200 m³/seg

10:00: 250 m³/seg

Desde la Municipalidad reiteraron el pedido a la comunidad de no acercarse a las zonas cercanas al río, no cruzar a nado, no bañarse, no pescar y evitar cualquier actividad que represente un riesgo para la vida. Ante cualquier emergencia, se solicitó comunicarse de inmediato al 911.

Comité de Emergencia Climática en terreno

Por disposición del gobernador Gustavo Sáenz, el Comité de Emergencia Climática se encuentra trabajando en Joaquín V. González para coordinar acciones preventivas ante eventuales desbordes del río Juramento. Las tareas en territorio son encabezadas por los ministros de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y de Desarrollo Social, Mario Mimessi, junto al intendente Juan Domingo Aguirre.

Durante la jornada del sábado, los distintos organismos de asistencia mantuvieron reuniones de evaluación de escenarios posibles ante eventos climáticos adversos.