Conmemoraron el 241° aniversario del natalicio de Martín Miguel de Güemes

El acto oficial para conmemorar el 241° aniversario del nacimiento del General Martín Miguel de Güemes, fue presidido por el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, quien fue recibido por el comandante de la V° Brigada de Montaña, el coronel Hernán Aoki, y procedió a saludar a las tropas formadas dando inicio a la ceremonia.

Posteriormente las autoridades presentes se dirigieron a los mástiles de la plaza 9 de Julio, donde el vicegobernador Marocco izó la Bandera Nacional, mientras que el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, hizo lo propio con la Bandera de Salta.

A continuación, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al General Martín Miguel de Güemes, interpretados por la banda militar Cnel. Bonifacio Ruiz de los Llanos.

El capellán de la Policía de Salta, padre Carlos Dada, realizó la invocación religiosa donde llamó a que “los valores y la ética que distinguieron al General Güemes, sigan siendo la impronta de nuestra fidelidad”.

Seguidamente, el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Sergio Marinaro, se dirigió a los presentes y consideró que los valores que “el General sembró en esta tierra”, fueron: “la lealtad inquebrantable, el sacrificio por la libertad y el profundo sentir de la comunidad”.

El director de Aportes Institucionales de la Provincia, Alberto Barros, realizó una semblanza histórica del contexto en el que nació Güemes, y las acciones que posteriormente desarrolló.

Finalmente se desarrolló el desfile de agrupaciones gauchas.

Participaron del acto la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; la diputada nacional, Yolanda Vega; el secretario de Modernización, Martín Güemes; el defensor General de la Provincia, Martín Diez Villa; y el presidente del Instituto Güemesiano, Martín Güemes Arruabarrena; entre otros.