Nuevo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

El área de cobertura comprende los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Se extiende para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

También están bajo alerta por tormentas fuertes los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

La región será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes.

Pueden estar acompañadas de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm.