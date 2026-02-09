 imagen

Cuadras verdes: Anuncios para vecinos y gastronómicos

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, anunció la implementación de estacionamiento gratuito en más cuadras, medida que buscará descomprimir el centro de la ciudad.

Salta Hoy

09 / 02 / 2026

 

También confirmó una medida que beneficiará al sector gastronómico. Cuadras que están prohibidas para estacionar serán habilitadas desde el viernes a las 21:00 hasta las 6:00 de la mañana del lunes. Por ejemplo calle Vicente López y Catamarca desde España hasta calle San Martín. 

Matias Assennato también adelantó la medida que se implementará en el próximo inicio de las clases el 2 de marzo.

En ese sentido, el funcionario municipal afirmó que “Sube y baja” se aplicará en cuadras donde hoy está prohibido el estacionamiento.

 

