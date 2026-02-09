En Salta buscan modificar la ley de tolerancia cero al alcohol en conductores

La iniciativa es impulsada por los legisladores Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas.

Si se aprueba, se implementará un sistema escalonado de sanciones.

Las multas y las inhabilitaciones serán más severas para quienes excedan 1 gramo por litro.

Los diputados argumentan que este límite es razonable y se ajusta a estándares internacionales.



