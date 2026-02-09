 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

En Salta buscan modificar la ley de tolerancia cero al alcohol en conductores

Un proyecto para tal fin fue presentado en la Cámara de Diputados. Este cambio propone elevar el límite permitido a 0,5 gramos por litro de sangre.

Salta Hoy

09 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La iniciativa es impulsada por los legisladores Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas. 

Si se aprueba, se implementará un sistema escalonado de sanciones. 

Las multas y las inhabilitaciones serán más severas para quienes excedan 1 gramo por litro. 

Los diputados argumentan que este límite es razonable y se ajusta a estándares internacionales.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO