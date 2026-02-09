En Salta buscan modificar la ley de tolerancia cero al alcohol en conductores
Un proyecto para tal fin fue presentado en la Cámara de Diputados. Este cambio propone elevar el límite permitido a 0,5 gramos por litro de sangre.
Salta Hoy
09 / 02 / 2026
VER GALERÍA
La iniciativa es impulsada por los legisladores Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas.
Si se aprueba, se implementará un sistema escalonado de sanciones.
Las multas y las inhabilitaciones serán más severas para quienes excedan 1 gramo por litro.
Los diputados argumentan que este límite es razonable y se ajusta a estándares internacionales.