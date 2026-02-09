Mejora la situación en el departamento Metán

En el programa Buscando Señales, la directora de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, dijo que los afectados regresaron a sus viviendas.

También dijo que continúan con el monitoreo del tema agua tras la decisión que se tomó de abrir las compuertas en el dique El Tunal, y explicó que continúan los trabajos de relevamiento en una segunda etapa junto a la municipalidad entre otras áreas como Defensa Civil y Policía de Salta.

Finalmente, informó que continúa la asistencia en el norte también por lluvias intensas y el monitoreo de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Por su parte, el director de Vialidad Nacional distrito Salta, Federico Casas, admitió que “lo que pasó este fin de semana fue una situación extrema”.

Indicó que las las cunetas permitieron un rápido desagote y los vecinos pudieron volver a sus casas.

En El Mediodía de Radio Salta dijo que en estos días en tanto seguirán los trabajos para retirar sedimentos, recuperación de banquinas en la Ruta Nacional 16, además de refuerzo de bacheo.

Durante el fin de semana las autoridades tuvieron que tomar una decisión histórica: abrir las compuertas del dique El Tunal.

Por el momento no tuvieron que evacuar a ninguna familia.

Ante la posibilidad de crecida del río Juramento, tuvieron que diseñar otro operativo de emergencia, explicó en El Mediodía de Radio Salta el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras.