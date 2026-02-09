Reforma laboral el debate de este miércoles en el Congreso

Este miércoles a partir de las 11:00 el proyecto del Gobierno nacional será debatido en la Cámara de Senadores en el Congreso Nacional.

El ministro del interior, Diego Santilli, se expresó confiado en que la iniciativa de Javier Milei tendrá luz verde al tener los votos necesarios para su aprobación.

En diálogo con Radio Salta en Vacaciones, la senadora nacional Flavia Royón, destacó el diálogo con Patricia Bullrich y dijo que seguramente el miércoles se introducirán modificaciones durante el debate.

“El proyecto debilita el poder de los sindicatos y limita el derecho a huelga”, indicó y también reiteró su postura en contra de la creación del Fondo de asistencia Laboral para pagar indemnizaciones.

Royón explicó por qué está en contra de la posibilidad de pagar sueldos a través de billeteras virtuales, pero destacó que esta reforma deja en claro qué conceptos debe incluir una indemnización

“Los convenios hay que actualizarlos y solo caen cláusulas obligacionales”, expresó.

Flavia Royón insistió en que “la reforma laboral no va a crear empleo. Hoy habría que discutir una reforma tributaria porque gran parte de la informalidad tiene su origen en la economía informal. Y también una reforma previsional”.

En cuanto a la quita de impuesto a las provincias en el marco de la reforma laboral, la senadora nacional consideró que “antes de bajar el impuesto a las ganancias, deberíamos empezar por ejemplo con el impuesto al cheque”.