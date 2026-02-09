Un minero fue encontrado sin vida cerca del cerro Grande, en el área de Posco

Había sido visto por última vez el viernes, cuando salió a realizar su recorrido habitual.

Sus compañeros iniciaron un operativo de búsqueda tras horas sin noticias.

El cuerpo fue localizado este domingo a más de 3.750 metros de altura, a unos 95 kilómetros de Tolar Grande.

Las autoridades investigan las causas de su muerte, incluyendo posibles ataques de un puma y las extremas condiciones climáticas.