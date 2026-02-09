 imagen

Un minero fue encontrado sin vida cerca del cerro Grande, en el área de Posco

El trágico hallazgo sacudió este domingo la Puna salteña. Investigan las causas del deceso, incluyendo posible ataque de un puma y las extremas condiciones climáticas.

Salta Hoy

09 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Había sido visto por última vez el viernes, cuando salió a realizar su recorrido habitual. 

Sus compañeros iniciaron un operativo de búsqueda tras horas sin noticias. 

El cuerpo fue localizado este domingo a más de 3.750 metros de altura, a unos 95 kilómetros de Tolar Grande. 

Las autoridades investigan las causas de su muerte, incluyendo posibles ataques de un puma y las extremas condiciones climáticas.

 

