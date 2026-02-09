Una mujer de 44 años fue hallada muerta en su casa

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, investiga el fallecimiento de una mujer de 44 años, por herida de arma blanca.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 9 de febrero, en su vivienda familiar ubicada en la calle Buenos Aires, altura Delfín Leguizamón.

La fiscal se encuentra en el lugar y dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP para realizar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.

Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicará la autopsia correspondiente.

Las actuaciones se desarrollan siguiendo los protocolos de la Procuración General de la Provincia, que establecen que toda muerte debe investigarse bajo la presunción de femicidio o homicidio doloso hasta determinar científicamente la causa del fallecimiento.