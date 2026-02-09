 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una mujer de 44 años fue hallada muerta en su casa

El cuerpo presenta heridas de arma blanca. Ocurrió esta mañana en la vivienda familiar de calle Buenos Aires, a la altura de Delfín Leguizamón. El caso es investigado por la fiscalía especializada en femicidios.

Salta Hoy

09 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, investiga el fallecimiento de una mujer de 44 años, por herida de arma blanca.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 9 de febrero, en su vivienda familiar ubicada en la calle Buenos Aires, altura Delfín Leguizamón.

La fiscal se encuentra en el lugar y dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP para realizar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido. 

Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicará la autopsia correspondiente.

Las actuaciones se desarrollan siguiendo los protocolos de la Procuración General de la Provincia, que establecen que toda muerte debe investigarse bajo la presunción de femicidio o homicidio doloso hasta determinar científicamente la causa del fallecimiento.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO