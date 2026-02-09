 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Mi posición como Director de Seguridad Vial es en contra”

Lo dijo por Radio Salta el comisario general Adrián Sánchez Rosado, en relación al proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados para elevar a 0,5 gramos por litro de sangre el límite permitido para conductores.

Salta Hoy

09 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Será uno de los proyectos polémicos que debatirá la Legislatura apenas comience el período de sesiones ordinarias en marzo.

La iniciativa propone reformar la Ley Provincial 7846, que desde 2014 establece la prohibición absoluta de conducir con alcohol en sangre.

“Perseguimos el interés de la vida y hay 4 mil víctimas fatales por accidentes de tránsito en el país. Se necesita una política de Estado como lo demostró el gobernador”, explicó el Director de Seguridad Vial de la Policía. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO