“Mi posición como Director de Seguridad Vial es en contra”

Será uno de los proyectos polémicos que debatirá la Legislatura apenas comience el período de sesiones ordinarias en marzo.

La iniciativa propone reformar la Ley Provincial 7846, que desde 2014 establece la prohibición absoluta de conducir con alcohol en sangre.

“Perseguimos el interés de la vida y hay 4 mil víctimas fatales por accidentes de tránsito en el país. Se necesita una política de Estado como lo demostró el gobernador”, explicó el Director de Seguridad Vial de la Policía.