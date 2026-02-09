Ley de Lemas: “El Gobernador está asustado y buscar rascar la olla”

Fue al enterarse del ingreso a la Legislatura de un proyecto por parte del oficialismo que modifica normas electorales.

Proponen que los frentes y alianzas dentro de los partidos sumen votos para el candidato con más caudal.

“Me entero por redes sociales. Son manotazos de ahogado porque el gobernador sabe que nadie de su espacio llegará a gobernador en 2027”, consideró el legislador por el departamento San Martín.