Otro accidente en la Circunvalación Oeste

Sucedió esta madrugada cuando por causas que se investigan, un auto Chevrolet blanco impactó contra el poste de luz en la platabanda, a la altura del hotel de La Liga.

Salta Hoy

09 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El vehículo se dirigía hacia el norte y por las marcas que dejó sobre el suelo, circulaba a alta velocidad, quedando prácticamente “abrazado al poste” por el impacto en la puerta trasera del lado derecho.

Según los primeros informes, el conductor fue derivado a un centro asistencial aunque sin lesiones de gravedad. 

 

