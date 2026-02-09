Otro accidente en la Circunvalación Oeste
Sucedió esta madrugada cuando por causas que se investigan, un auto Chevrolet blanco impactó contra el poste de luz en la platabanda, a la altura del hotel de La Liga.
Salta Hoy
09 / 02 / 2026
[Foto gentileza diario El Tribuno]
El vehículo se dirigía hacia el norte y por las marcas que dejó sobre el suelo, circulaba a alta velocidad, quedando prácticamente “abrazado al poste” por el impacto en la puerta trasera del lado derecho.
Según los primeros informes, el conductor fue derivado a un centro asistencial aunque sin lesiones de gravedad.