Otro accidente en la Circunvalación Oeste

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El vehículo se dirigía hacia el norte y por las marcas que dejó sobre el suelo, circulaba a alta velocidad, quedando prácticamente “abrazado al poste” por el impacto en la puerta trasera del lado derecho.

Según los primeros informes, el conductor fue derivado a un centro asistencial aunque sin lesiones de gravedad.