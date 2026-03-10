 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Carril: Cayó de la moto y resultó con fractura expuesta de pierna

La mujer de 31 años se encuentra internada en el Hospital San Bernardo como consecuencia del accidente que se produjo hoy a la 1:00 de la madrugada en El Carril.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En principio y por los primeros pedidos de auxilio, se presumía que se había tratado de un choque, lo ocurrido en Avenida Libertad, intersección con Facundo de Zuviría de esa localidad.

Sin embargo, algunos testimonios permitieron determinar que la única ocupante de una moto, perdió el control del rodado cuando se desplazaba por estas arterias y cayó al pavimento. 

Fue auxiliada por una ambulancia del Samec. 

Los médicos le diagnosticaron fractura expuesta en una de sus piernas y fue derivada al Hospital San Bernardo en esta capital.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO