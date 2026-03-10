El Carril: Cayó de la moto y resultó con fractura expuesta de pierna

En principio y por los primeros pedidos de auxilio, se presumía que se había tratado de un choque, lo ocurrido en Avenida Libertad, intersección con Facundo de Zuviría de esa localidad.

Sin embargo, algunos testimonios permitieron determinar que la única ocupante de una moto, perdió el control del rodado cuando se desplazaba por estas arterias y cayó al pavimento.

Fue auxiliada por una ambulancia del Samec.

Los médicos le diagnosticaron fractura expuesta en una de sus piernas y fue derivada al Hospital San Bernardo en esta capital.



