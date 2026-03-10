La Cámara Federal rechazó la excusación de la jueza en el caso María Cash

La magistrada había solicitado apartarse por sentirse afectada por “violencia moral”.

Sin embargo, el tribunal consideró que sus argumentos no justificaban su apartamiento.

La causa lleva 14 años en el Juzgado Federal N°2 y tiene muchas pruebas pendientes.

La Cámara advirtió que su salida podría retrasar la investigación y afectar los derechos de las partes.

Además, recordó que el criterio para aceptar excusaciones debe ser restrictivo.