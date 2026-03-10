Clima cambiante en la ciudad: Lloviznas, sol y arcoiris

En el centro la llovizna va y viene, acompañada de un sol brillante y el cielo muestra momentos donde el azul predomina sobre el gris.

Los transeúntes se sorprenden con cambios repentinos en las cuestiones climáticas.

En el barrio El Huaico, los vecinos comparten fotos de un hermoso arco iris que apareció tras las lluvias.

Así transcurre la mañana, con un clima cambiante que mantiene un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para esta noche.



