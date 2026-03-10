 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Clima cambiante en la ciudad: Lloviznas, sol y arcoiris

Una mañana inusual se pudo apreciar esta mañana desde el microcentro de la ciudad de Salta y otros puntos de la capital provincial.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En el centro la llovizna va y viene, acompañada de un sol brillante y el cielo muestra momentos donde el azul predomina sobre el gris.

Los transeúntes se sorprenden con cambios repentinos en las cuestiones climáticas. 

En el barrio El Huaico, los vecinos comparten fotos de un hermoso arco iris que apareció tras las lluvias. 

Así transcurre la mañana, con un clima cambiante que mantiene un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para esta noche. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO