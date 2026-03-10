Violento incidente en la Ruta Nacional 34: Un remís fue atacado a balazos

Un remis, un Toyota Corolla que transportaba a una mujer con sus dos hijas de 21 y 16 años, fue atacado por sujetos a bordo de una camioneta color negro.

Las ocupantes del remis, que había salido desde Salvador Mazza hacia la ciudad de Salta, escucharon al menos seis disparos de arma de fuego que impactaron en la luneta, a la altura del conductor.

El conductor aceleró y llegó a la dependencia policial de Ballivián para denunciar el hecho.

Las autoridades investigan posibles motivos, incluyendo narcotráfico, ajuste de cuentas o una confusión.

Afortunadamente, no hubo heridos, pero el caso generó muchas preguntas que hasta ahora no tienen respuestas.



