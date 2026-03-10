Lapidarias críticas de Bouvier a la investigación del caso de las francesas
Hubo cuestionamientos para el juez Martín Pérez y el exgobernador Juan Manuel Urtubey, entre otros.
El padre de una de las jóvenes asesinadas ampliará sus declaraciones en la sede del Ministerio Público Fiscal de Salta hoy.
Sobre el enfoque actual se incluye un análisis técnico del material producido en la causa original, con la incorporación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal.