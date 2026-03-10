 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Lapidarias críticas de Bouvier a la investigación del caso de las francesas

Hubo cuestionamientos para el juez Martín Pérez y el exgobernador Juan Manuel Urtubey, entre otros.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El padre de una de las jóvenes asesinadas ampliará sus declaraciones en la sede del Ministerio Público Fiscal de Salta hoy.

Sobre el enfoque actual se incluye un análisis técnico del material producido en la causa original, con la incorporación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO