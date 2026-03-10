Crearán un registro de casos de bullying

“Si los padres ignoran el llamado a acompañar la mediación esto tendrá consecuencias como hacer partícipe a la justicia”, dijo el funcionario.

Sostuvo finalmente que el acoso escolar va más allá de las clases sociales “se da en todos los niveles ya sea en escuela pública o privada”, expresó.

Becker fue consultado sobre el avance judicial de la causa de los docentes con cargos truchos luego de descubrirse una organización que fraguaba certificados de cursos que otorgan puntaje para acceder a cargos.

“Esta semana estamos iniciando la apertura masiva de sumarios para los docentes que fueron bloqueados para el cuadro de designaciones”, manifestó.