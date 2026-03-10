 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Crearán un registro de casos de bullying

“Con este nuevo protocolo el docente ya no puede mirar para otro lado”, manifestó por Radio Salta, Alejandro Williams Becker, Secretario de Gestión Educativa.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Si los padres ignoran el llamado a acompañar la mediación esto tendrá consecuencias como hacer partícipe a la justicia”, dijo el funcionario.

Sostuvo finalmente que el acoso escolar va más allá de las clases sociales “se da en todos los niveles ya sea en escuela pública o privada”, expresó.

Becker fue consultado sobre el avance judicial de la causa de los docentes con cargos truchos luego de descubrirse una organización que fraguaba certificados de cursos que otorgan puntaje para acceder a cargos.

“Esta semana estamos iniciando la apertura masiva de sumarios para los docentes que fueron bloqueados para el cuadro de designaciones”, manifestó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO