Gran parte de la provincia en alerta amarillo por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta nivel amarillo por tormentas severas en distintos puntos de la provincia.

La vigencia rige a partir de las 18 hs hasta las 00 hs para la zona de los valles de Cachi, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de La Poma, valles de Molinos, valles de Rosario de Lerma y valles de San Carlos con precipitaciones de 35 a 55 mm.

Para la zona de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate la vigencia es de las 18 hs hasta las 06 hs del día miércoles. También para la pre Puna de Iruya, pre Puna de Orán y la pre Puna de Santa Victoria.

Con vigencia desde las 12 hs hasta 12 hs del día miércoles y precipitaciones de 20 a 70 mm para Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, yunga de Iruya, yunga de Orán, yunga de Santa Victoria.

Con vigencia desde las 18 hs hasta las 12 hs del día miércoles para Rivadavia.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.