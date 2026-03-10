 imagen

Condenaron a la narcomodelo oranense y a su exnovio

Martina Oliva y Gustavo Joaquín Tolaba fueron declarados culpables por el transporte de 15 kilos de marihuana.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La joven de Orán junto a su exnovio fue sorprendida el 5 de febrero de 2024 en el expeaje de Aunor, donde protagonizaron un accidente en el automóvil en el que se desplazaban.

Ambos formaban parte de un grupo de siete personas involucradas en el caso. 

Durante el juicio, se demostró que Oliva acompañó a Tolava en siete de los 21 viajes realizados.

El fallo judicial establece su responsabilidad en la operación de narcotráfico. 

Ahora se espera el anuncio de la condena, que podría ser significativa.

 

