Muchas empresas de turismo ya no pueden pagar la luz
Así lo dijo Mariano García Cainzo, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia y tesorero de la Cámara Hotelera y Gastronómica.
Salta Hoy
10 / 03 / 2026
“Muchos restaurantes están cerrando por falta de visitantes y por el peso de las obligaciones fiscales”, dijo por Radio Salta.
Reclamó que se organicen más promociones y eventos que acerquen más visitantes a Salta.
Además “necesitamos que el Gobierno repare de forma urgente las rutas nacionales y provinciales en Salta”.
“No puede ser que la ruta a Cafayate en época de lluvia no se pueda transitar”, dijo con molestia.
García Cainzo mencionó por otro lado el cierre de tres establecimientos hoteleros y la crítica situación de otros que “están pidiendo préstamos para poder pagar los sueldos”.
Indicó que la situación es tan “alarmante” como en la “pandemia”.