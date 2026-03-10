 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Muchas empresas de turismo ya no pueden pagar la luz

Así lo dijo Mariano García Cainzo, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia y tesorero de la Cámara Hotelera y Gastronómica.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Muchos restaurantes están cerrando por falta de visitantes y por el peso de las obligaciones fiscales”, dijo por Radio Salta.

Reclamó que se organicen más promociones y eventos que acerquen más visitantes a Salta.

Además “necesitamos que el Gobierno repare de forma urgente las rutas nacionales y provinciales en Salta”.

“No puede ser que la ruta a Cafayate en época de lluvia no se pueda transitar”, dijo con molestia. 

García Cainzo mencionó por otro lado el cierre de tres establecimientos hoteleros y la crítica situación de otros que “están pidiendo préstamos para poder pagar los sueldos”. 

Indicó que la situación es tan “alarmante” como en la “pandemia”.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO