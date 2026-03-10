Muchas empresas de turismo ya no pueden pagar la luz

“Muchos restaurantes están cerrando por falta de visitantes y por el peso de las obligaciones fiscales”, dijo por Radio Salta.

Reclamó que se organicen más promociones y eventos que acerquen más visitantes a Salta.

Además “necesitamos que el Gobierno repare de forma urgente las rutas nacionales y provinciales en Salta”.

“No puede ser que la ruta a Cafayate en época de lluvia no se pueda transitar”, dijo con molestia.

García Cainzo mencionó por otro lado el cierre de tres establecimientos hoteleros y la crítica situación de otros que “están pidiendo préstamos para poder pagar los sueldos”.

Indicó que la situación es tan “alarmante” como en la “pandemia”.