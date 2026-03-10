Educación financiera en los colegios secundarios

A partir de la promulgación de la ley, el área de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación implementó la educación financiera en las instituciones de manera transversal, abordándola desde materias como Matemáticas, Estadística, Economía, Historia o Ética y Ciudadanía.

Partiendo de esa base, junto a la universidad se acordó avanzar en acciones conjuntas principalmente de capacitación docente que fortalezcan y amplíen estos espacios.

Se tomará como guía el trabajo que efectúa la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de manera articulada en espacios de formación sobre inteligencia artificial con las áreas de Educación y Economía de la provincia.

Tras este encuentro se proyecta una capacitación ampliada destinada a docentes del Nivel Medio, de Capital y el interior, se busca que integren saberes y prácticas financieras para luego transmitirlos en el aula.

Con estas acciones se fortalece la formación integral de los jóvenes, en los que se promueve actitudes responsables y se desarrollan los conocimientos necesarios para la toma de decisiones informadas sobre los recursos financieros.

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, mencionó además la importancia de la preparación de estudiantes en la Inteligencia Artificial.

Mencionó además cómo se preparan los docentes de economía del nivel secundario.