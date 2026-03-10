Diputado cafayateño quiere flexibilizar la ley de tolerancia cero

La iniciativa propone subir a 0,5 el límite de alcohol para conductores, con lo que se pondría punto final a la tolerancia cero en Salta.

Al proyecto lo presentan, además de Peñalba, los diputados de San Carlos, Héctor Raúl Vargas, y de Molinos, Fabio Enrique López.

“El buen manejo debería quedar en la responsabilidad de cada conductor, como ocurre en otros países”, dijo.

Peñalba reiteró que no se puede pedir el control al Estado en cada una de las acciones de los ciudadanos.

Dijo que también forma parte del debate el control de las sustancias, drogas y medicamentos como los antihistamínicos.