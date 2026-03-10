 imagen

“La guerra en Medio Oriente agrega más incertidumbre”

Fue la reflexión del ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur al charlar con Radio Salta.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

Manifestó que el el precio del barril de petróleo también impacta directamente en las economías de los países y de cada uno de los hogares aunque nos encontremos a kilómetros de distancia. 

Confirmó que en continuará trabajando en la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, pese a los rumores de su supuesta renuncia.

“Estamos focalizados en la gestión trabajando en estos momentos en temas muy sensibles”, expresó.

 

 

 

