“La guerra en Medio Oriente agrega más incertidumbre”

Manifestó que el el precio del barril de petróleo también impacta directamente en las economías de los países y de cada uno de los hogares aunque nos encontremos a kilómetros de distancia.

Confirmó que en continuará trabajando en la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, pese a los rumores de su supuesta renuncia.

“Estamos focalizados en la gestión trabajando en estos momentos en temas muy sensibles”, expresó.