“La guerra en Medio Oriente agrega más incertidumbre”
Fue la reflexión del ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur al charlar con Radio Salta.
Salta Hoy
10 / 03 / 2026
Manifestó que el el precio del barril de petróleo también impacta directamente en las economías de los países y de cada uno de los hogares aunque nos encontremos a kilómetros de distancia.
Confirmó que en continuará trabajando en la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, pese a los rumores de su supuesta renuncia.
“Estamos focalizados en la gestión trabajando en estos momentos en temas muy sensibles”, expresó.