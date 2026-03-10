 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un fuerte temporal en Metán provocó inundaciones y colapsó un canal

No hubo necesidad de evacuados. El agua ingresó a las viviendas en calle Islas Malvinas y en los barrios Los Sauces y 20 de Junio, de la ciudad del sur provincial.

Salta Hoy

10 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Otra vez colapsó el canal ubicado en el barrio El Jardín dejando numerosos inconvenientes.

Trabajaron personal de la Municipalidad de Metán, bomberos y la Policía.

En 24 horas cayeron 145 milímetros de precipitaciones según contó el periodista Adrian Quiroga quien arrancó explicando que “la pendiente de la Ciudad es totalmente desfavorable para los días de tormentas”.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO