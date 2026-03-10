Un fuerte temporal en Metán provocó inundaciones y colapsó un canal
No hubo necesidad de evacuados. El agua ingresó a las viviendas en calle Islas Malvinas y en los barrios Los Sauces y 20 de Junio, de la ciudad del sur provincial.
10 / 03 / 2026
[Foto gentileza diario El Tribuno]
Otra vez colapsó el canal ubicado en el barrio El Jardín dejando numerosos inconvenientes.
Trabajaron personal de la Municipalidad de Metán, bomberos y la Policía.
En 24 horas cayeron 145 milímetros de precipitaciones según contó el periodista Adrian Quiroga quien arrancó explicando que “la pendiente de la Ciudad es totalmente desfavorable para los días de tormentas”.