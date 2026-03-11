Un trabajador murió electrocutado

El Sistema de Emergencias 911 recibió el alerta y envió al lugar una ambulancia del SAMEC.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, los médicos confirmaron el fallecimiento del hombre de 49 años.

El trabajador, empleado de una empresa privada fraccionadora de sal, sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba su labor en un galpón.

La policía y los servicios de emergencia preservaron el lugar hasta que se realicen las pericias correspondientes.

Investigan la responsabilidad de la empresa y las medidas de seguridad implementadas.