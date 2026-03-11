 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

“La auditoría del IPS rompió varios kioscos”

Así lo dijo esta mañana el ministro de Salud, Federico Mangione, al momento de lanzar la campaña de vacunación contra la gripe.

Salta Hoy

11 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El funcionario manifestó que la intervención finalizó con la asunción de Martín Baccaro que se concretó esta mañana.

Mangione agregó que la intervención fue muy buena ya que se encontró mucha desprolijidad, sobrefacturaciones y falta de aportes.

“Había familias con 7 integrantes que pagaban solo 107 pesos por mes al IPS”, expresó con asombro.

“Está todo mal y nadie dice nada”, dijo Mangione al referirse a la situación económica social general del país. 

“El 75 % de nuestras atenciones corresponden a personas que tienen obra social o personas que se quedaron sin trabajo”, indicó.

Los pacientes con trabajo y obra social no pueden pagar los aranceles que les exigen en las atenciones en el sector privado, expresó el funcionario.

Mangione dijo que la auditoría del IPS rompió varios kioscos privados en las prestaciones de la obra social. “Ahora debe ser la justicia la que haga su trabajo”, manifestó. 

Por otro lado indicó que se “encontró empleados con sueldos de más de 3 millones de pesos con aportes a la obra social de 17 mil”, comentó.

 

AM840

FM96.9

