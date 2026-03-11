El funcionario manifestó que la intervención finalizó con la asunción de Martín Baccaro que se concretó esta mañana.

Mangione agregó que la intervención fue muy buena ya que se encontró mucha desprolijidad, sobrefacturaciones y falta de aportes.

“Había familias con 7 integrantes que pagaban solo 107 pesos por mes al IPS”, expresó con asombro.

“Está todo mal y nadie dice nada”, dijo Mangione al referirse a la situación económica social general del país.

“El 75 % de nuestras atenciones corresponden a personas que tienen obra social o personas que se quedaron sin trabajo”, indicó.

Los pacientes con trabajo y obra social no pueden pagar los aranceles que les exigen en las atenciones en el sector privado, expresó el funcionario.

Mangione dijo que la auditoría del IPS rompió varios kioscos privados en las prestaciones de la obra social. “Ahora debe ser la justicia la que haga su trabajo”, manifestó.

Por otro lado indicó que se “encontró empleados con sueldos de más de 3 millones de pesos con aportes a la obra social de 17 mil”, comentó.