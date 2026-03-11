Cesó el alerta por tormentas en Capital pero sigue vigente en gran parte de la provincia

También Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, y Rosario de la Frontera, detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo precisó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.