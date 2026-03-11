La lluvia no dio tregua en Metán
Por segunda noche consecutiva hubo calles anegadas y vecinos en alerta. Mientras se trabaja para reparar los daños que dejó la tormenta que descargó más de 145 milímetros, volvió a llover con intensidad.
11 / 03 / 2026
[Foto gentileza diario El Tribuno]
El alerta por tormentas fuertes en la región pasó de naranja a nivel amarillo.
A todo esto, la Escuela de Educación Técnica N° 3.133 “Prof. Rosmiro Bazán” y los colegios Juan Carlos Dávalos y José Manuel Estrada, informaron que no se computarán inasistencias debido a las condiciones climáticas.