El diputado Durand Cornejo repudió las declaraciones del fiscal Cazón

“Es muy grave que un fiscal haga de puntero político buscando favores del Gobernador“, dijo el legislador provincial Guillermo Durand Cornejo.

Por otra parte denunció que los diputados de la oposición no pueden hablar libremente durante la sesión ordinaria en la Cámara Baja provincial.

“Si alguno de nosotros hablamos, nos cortan los micrófonos y nos censuran”, dijo Durand Cornejo.