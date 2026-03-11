El diputado Durand Cornejo repudió las declaraciones del fiscal Cazón
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, había sostenido que, al no existir una cláusula transitoria en la reforma constitucional de 2021, las nuevas reglas sobre mandatos rigen hacia adelante, por lo que el gobernador Gustavo Sáenz podría presentarse nuevamente sin necesidad de una habilitación judicial.
11 / 03 / 2026
“Es muy grave que un fiscal haga de puntero político buscando favores del Gobernador“, dijo el legislador provincial Guillermo Durand Cornejo.
Por otra parte denunció que los diputados de la oposición no pueden hablar libremente durante la sesión ordinaria en la Cámara Baja provincial.
“Si alguno de nosotros hablamos, nos cortan los micrófonos y nos censuran”, dijo Durand Cornejo.