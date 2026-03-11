“Este brote de chikungunya recién comienza”

El funcionario remarcó la importancia del descacharrado y la aplicación de repelentes porque esta enfermedad “causa un intensísimo dolor”.

El funcionario expresó que los puntos de mayor intercambio comercial entre Argentina y Bolivia son los lugares donde se encuentra la mayor cantidad de huevos del mosquito y larvas del Aedes aegypti.

“Sobre todo en los lugares donde están los gomones o neumáticos que se usan para cruzar la frontera”, expresó Garcia Campos.