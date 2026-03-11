“Este brote de chikungunya recién comienza”
Así lo indicó el Dr. Francisco García Campos, director General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Salta.
Salta Hoy
11 / 03 / 2026
VER GALERÍA
El funcionario remarcó la importancia del descacharrado y la aplicación de repelentes porque esta enfermedad “causa un intensísimo dolor”.
El funcionario expresó que los puntos de mayor intercambio comercial entre Argentina y Bolivia son los lugares donde se encuentra la mayor cantidad de huevos del mosquito y larvas del Aedes aegypti.
“Sobre todo en los lugares donde están los gomones o neumáticos que se usan para cruzar la frontera”, expresó Garcia Campos.