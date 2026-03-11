Esta mañana parte del Cerro de la Virgen se derrumbó
El incidente ocurrió después de las 7:30, y fue reportado al Sistema de Emergencias 911.
El deslizamiento se produjo a 4 kilómetros del acceso al cerro.
Afortunadamente, no hubo personas afectadas ni vehículos.
Personal de prevención y emergencias de la Municipalidad trabajó en la zona.
Las autoridades indicaron que el desmoronamiento fue causado por las intensas y persistentes precipitaciones.