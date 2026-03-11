Crece la mora en el pago de los alquileres

“Algunos ya tienen un mes de atraso y no es que no quieran cumplir, realmente no pueden” expresó

En otro momento de la charla, Biella recordó los montos de los alquileres de una casa pequeña para una familia tipo según la zona de la Ciudad. “Pueden variar desde los 500 mil en Barrio Santa Lucia, a los 700 mil en zona sur, llegando al millón de pesos que se piden por una casa en el centro de la ciudad, volviendo a los 700 mil,en el Huaico o Ciudad del Milagro” graficó Biella.



