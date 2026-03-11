Bouvier pidió a fiscales que declaren Sarkozy, Cristina Kirchner y Urtubey

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Lo hizo ante fiscales de la Unidad Especializada que se conformó en Salta para reimpulsar la investigación del crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

Los cuerpos de las jóvenes francesas fueron hallados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, con evidencias de un calvario de golpes, violación y disparos a sangre fría.

Bouvier recordó que en septiembre de 2011 mantuvo una reunión en Francia con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según relató, el encuentro se produjo durante un viaje oficial vinculado a una cumbre del G20 y se concretó luego de que fuera convocado por la Embajada Argentina. En esa reunión, la mandataria le entregó un dossier con información sobre la investigación del doble crimen.

Añadió en su testimonial que durante aquel encuentro la entonces presidenta le manifestó que su par francés, Nicolás Sarkozy, ejercía una constante presión para esclarecer el caso con repercusión internacional.

Bouvier agregó que, en otra oportunidad, el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también le había manifestado que la jefa de Estado argentina seguía muy de cerca el expediente y reclamaba en forma constante avances en la investigación, con el viaje a Francia próximo.

El padre de Cassandre pidió a los fiscales de la Unidad Especializada que convoquen a declarar a cualquiera de los mencionados, y de ser posible a los tres, por las vías que consideren apropiadas, para confirmar la veracidad de su declaración.