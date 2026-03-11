Piden transitar con precaución en la Ruta Nacional 68

Saeta confirmó que hace minutos las unidades que cubren la zona lograron circular, luego de un tiempo con el servicio suspendido por las calles y rutas inundadas.

En las banquinas hay sectores con agua. Se debe circular con precaución en el km 161,100 donde quedó material en calzada, mientras máquinas trabajan en el despeje.

Recordamos que el Servicio Meteorológico mantiene alerta nivel amarillo por tormentas fuertes en varias zonas de la provincia.