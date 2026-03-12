Choque entre una ambulancia y un automóvil
Ocurrió hoy a las 4:30 de la madrugada en la esquina de Belgrano y Zuviría. Por Belgrano se desplazaba la ambulancia con un paciente, un hombre mayor de edad, que era trasladado a un hospital.
Salta Hoy
12 / 03 / 2026
[Imagen ilustrativa]
Al parecer, sin advertir las sirenas, se cruzó el automóvil que se desplazaba por Zuviría y se produjo la colisión.
El test de alcoholemia al conductor del auto dio negativo.
Fue necesaria la presencia de otra ambulancia para continuar la derivación del paciente de 70 años.