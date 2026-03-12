 imagen

Choque entre una ambulancia y un automóvil

Ocurrió hoy a las 4:30 de la madrugada en la esquina de Belgrano y Zuviría. Por Belgrano se desplazaba la ambulancia con un paciente, un hombre mayor de edad, que era trasladado a un hospital.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

[Imagen ilustrativa]

Al parecer, sin advertir las sirenas, se cruzó el automóvil que se desplazaba por Zuviría y se produjo la colisión. 

El test de alcoholemia al conductor del auto dio negativo. 

Fue necesaria la presencia de otra ambulancia para continuar la derivación del paciente de 70 años.

 

