Milagro en Cafayate: Eran arrastrados por el río y fueron rescatados por la Policía

Ocurrió ayer en horas de la mañana. El conductor fue rescatado por los efectivos y bomberos voluntarios junto al vehículo, mientras que los otros dos hombres, de 26 y 34 años, que habían sido arrastrados aproximadamente 500 metros por la corriente, fueron localizados, asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local con politraumatismo.

La Policía de Salta recomienda a la comunidad no cruzar ríos ni caminos inundados durante lluvias intensas y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.