Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Milagro en Cafayate: Eran arrastrados por el río y fueron rescatados por la Policía

Tres hombres que se desplazaban en un automóvil por la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 37, en cercanías del paraje Santa Bárbara, quedaron atrapados luego de que el río Las Conchas se desbordara. Al intentar cruzar, la corriente arrastró el vehículo con sus ocupantes.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

Ocurrió ayer en horas de la mañana. El conductor fue rescatado por los efectivos y bomberos voluntarios junto al vehículo, mientras que los otros dos hombres, de 26 y 34 años, que habían sido arrastrados aproximadamente 500 metros por la corriente, fueron localizados, asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local con politraumatismo.

La Policía de Salta recomienda a la comunidad no cruzar ríos ni caminos inundados durante lluvias intensas y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

 

