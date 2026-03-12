 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Obras del Fondo de Reparación Histórica nunca llegaron a la gente

Aseguran que el 76 por ciento del dinero del FRH fue destinado a obras que no se hicieron o no fueron culminadas.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se trata de una de las conclusiones a las que llegó el presidente de la Auditoría General de la Provincia. 

Así lo dijo por Radio Salta, Gustavo Ferraris y planteó un informe firmado por su persona con más de 40 páginas.

En ella se observa serias discrepancias contra el estudio realizado por Marcos Antonio Segura Alzogaray, auditor del mismo organismo que Ferraris.

Además de todo lo relatado, observé que “el Estado no fue diligente en recuperar los fondos de las obras no terminadas”, dijo Ferraris.

Finalmente el funcionario comentó que las observaciones planteadas públicamente no buscan una disidencia contra el auditor Segura Alzogaray, quien firmó el informe sobre el Fondo de Reparación Histórica.

“Soy un par de él y espero que tome mis discrepancias y las incorpore al informe”, sostuvo Ferraris.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO