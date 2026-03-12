Obras del Fondo de Reparación Histórica nunca llegaron a la gente

Se trata de una de las conclusiones a las que llegó el presidente de la Auditoría General de la Provincia.

Así lo dijo por Radio Salta, Gustavo Ferraris y planteó un informe firmado por su persona con más de 40 páginas.

En ella se observa serias discrepancias contra el estudio realizado por Marcos Antonio Segura Alzogaray, auditor del mismo organismo que Ferraris.

Además de todo lo relatado, observé que “el Estado no fue diligente en recuperar los fondos de las obras no terminadas”, dijo Ferraris.

Finalmente el funcionario comentó que las observaciones planteadas públicamente no buscan una disidencia contra el auditor Segura Alzogaray, quien firmó el informe sobre el Fondo de Reparación Histórica.

“Soy un par de él y espero que tome mis discrepancias y las incorpore al informe”, sostuvo Ferraris.