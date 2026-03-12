Delincuente se llevó la recaudación de una confitería, cerca de 1 millón de pesos

Un delincuente entró al negocio tras accionar la alarma.

Logró mover parte de un blindex y forzar una entrada y se apoderó de la recaudación.

Según la propietaria, el ladrón, que llevaba una gorra, se llevó cerca de un millón de pesos, un teléfono celular y otros objetos.

Hay una denuncia formal por el robo y la policía inició una investigación.



