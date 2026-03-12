 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Delincuente se llevó la recaudación de una confitería, cerca de 1 millón de pesos

Esta mañana, a las 6:30, se recibió un alerta en la policía por un robo en el local ubicado en la intersección de Ameghino y Vicente López.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Un delincuente entró al negocio tras accionar la alarma. 

Logró mover parte de un blindex y forzar una entrada y se apoderó de la recaudación. 

Según la propietaria, el ladrón, que llevaba una gorra, se llevó cerca de un millón de pesos, un teléfono celular y otros objetos. 

Hay una denuncia formal por el robo y la policía inició una investigación.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO