Delincuente se llevó la recaudación de una confitería, cerca de 1 millón de pesos
Esta mañana, a las 6:30, se recibió un alerta en la policía por un robo en el local ubicado en la intersección de Ameghino y Vicente López.
Salta Hoy
12 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Un delincuente entró al negocio tras accionar la alarma.
Logró mover parte de un blindex y forzar una entrada y se apoderó de la recaudación.
Según la propietaria, el ladrón, que llevaba una gorra, se llevó cerca de un millón de pesos, un teléfono celular y otros objetos.
Hay una denuncia formal por el robo y la policía inició una investigación.