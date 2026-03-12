 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un detenido por disparar desde una camioneta contra un remís en la Ruta Nacional 34

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del jueves pasado, a la altura de General Ballivián. En tanto, en las últimas horas de ayer, se detuvo como sospechoso a un hombre de 31 años, oriundo de Embarcación.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La detención ocurrió en la localidad de Salvador Mazza, donde el sujeto se hacía pasar por Gendarme, vestido de civil, y le secuestraron precintos, arma de fuego, la camioneta en cuestión y armas blancas.

Cabe recordar que la madrugada de jueves pasado un remís que circulaba desde Salvador Mazza hacia la ciudad de Salta, habría sido interceptado por una camioneta color negro, desde la cual se efectuaron disparos de arma de fuego. 

El chofer del automóvil en cuyo interior viajaban una mujer y sus hijas, continuó su marcha hasta poder solicitar intervención policial.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto destacó que no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo presenta daños compatibles con impactos de arma de fuego.

 

AM840

FM96.9

