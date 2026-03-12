Un detenido por disparar desde una camioneta contra un remís en la Ruta Nacional 34

La detención ocurrió en la localidad de Salvador Mazza, donde el sujeto se hacía pasar por Gendarme, vestido de civil, y le secuestraron precintos, arma de fuego, la camioneta en cuestión y armas blancas.

Cabe recordar que la madrugada de jueves pasado un remís que circulaba desde Salvador Mazza hacia la ciudad de Salta, habría sido interceptado por una camioneta color negro, desde la cual se efectuaron disparos de arma de fuego.

El chofer del automóvil en cuyo interior viajaban una mujer y sus hijas, continuó su marcha hasta poder solicitar intervención policial.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto destacó que no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo presenta daños compatibles con impactos de arma de fuego.