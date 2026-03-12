Las familias cada vez compran menos pan
El derrumbe del consumo no es ajeno a las panaderías locales que están informando la caída en las ventas que llega a un 30 por ciento.
Salta Hoy
12 / 03 / 2026
El desplome se mantiene junto al cierre de varios establecimientos, según comentó por Radio Salta, Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines.
“Tenemos una caída de las ventas hasta el 30 por ciento. Los productos más afectados son las facturas”, comentó en la entrevista.
Antes los chicos salían de clases y compraban una facturita antes de llegar a casa. Ahora eso no pasa”, expresó Romano.
Indicó sin embargo que pese a la caída en las ventas el producto que siguen presente en las mesas salteñas el el pan francés o llamado popularmente “chanchito”.
Recordó que las subas de los precios en las panaderías se dan cada 3 o 4 meses pese al reclamo de los clientes.
Finalizó que ahora el gobierno enfrenta el desafío de la guerra en Medio Oriente que repercutirá indefectiblemente en la industria del pan.