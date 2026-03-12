Las familias cada vez compran menos pan

El desplome se mantiene junto al cierre de varios establecimientos, según comentó por Radio Salta, Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines.

“Tenemos una caída de las ventas hasta el 30 por ciento. Los productos más afectados son las facturas”, comentó en la entrevista.

Antes los chicos salían de clases y compraban una facturita antes de llegar a casa. Ahora eso no pasa”, expresó Romano.

Indicó sin embargo que pese a la caída en las ventas el producto que siguen presente en las mesas salteñas el el pan francés o llamado popularmente “chanchito”.

Recordó que las subas de los precios en las panaderías se dan cada 3 o 4 meses pese al reclamo de los clientes.

Finalizó que ahora el gobierno enfrenta el desafío de la guerra en Medio Oriente que repercutirá indefectiblemente en la industria del pan.