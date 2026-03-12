 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Las familias cada vez compran menos pan

El derrumbe del consumo no es ajeno a las panaderías locales que están informando la caída en las ventas que llega a un 30 por ciento.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

El desplome se mantiene junto al cierre de varios establecimientos, según comentó por Radio Salta, Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines.

“Tenemos una caída de las ventas hasta el 30 por ciento. Los productos más afectados son las facturas”, comentó en la entrevista.

 Antes los chicos salían de clases y compraban una facturita antes de llegar a casa. Ahora eso no pasa”,  expresó Romano.

Indicó sin embargo que pese a la caída en las ventas el producto que siguen presente en las mesas salteñas el el pan francés o llamado popularmente “chanchito”.

Recordó que las subas de los precios en las panaderías se dan cada 3 o 4 meses pese al reclamo de los clientes.

Finalizó que ahora el gobierno enfrenta el desafío de la guerra en Medio Oriente que repercutirá indefectiblemente en la industria del pan.

 

