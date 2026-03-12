Salteños a la cabeza por no pagar la cuota alimentaria de sus hijos

“Lamentablemente el número del registro crece año a año”, dijo por Radio Salta, Blanca Ferri, secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia.

Confirmó que el registro salteño de personas que no cumplen con la cuota alimentaria hoy cuenta con 258 varones y 6 mujeres.

Ferri indicó además que se trabajará fuertemente con otros organismos para hacer cumplir la ley que impide el ingreso de deudores alimentarios a los casinos.

“Ya tuvimos la confirmación que varios deudores intentaron ingresar a recitales o partidos de fútbol en la Ciudad de Buenos Aires y la justicia de esa Ciudad de los impidió”, explicó.