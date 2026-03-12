 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Salteños a la cabeza por no pagar la cuota alimentaria de sus hijos

Según un comparativo entre provincias, la lista de deudores alimentarios en Salta se encuentra en el tope nacional junto a los progenitores  de Misiones.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

“Lamentablemente el número del registro crece año a año”, dijo por Radio Salta, Blanca Ferri, secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia.

Confirmó que el registro salteño de personas que no cumplen con la cuota alimentaria hoy cuenta con 258 varones y 6  mujeres.

Ferri indicó además que se trabajará fuertemente con otros organismos para hacer cumplir la ley que impide el ingreso de deudores alimentarios a los casinos. 

“Ya tuvimos la confirmación que varios deudores intentaron ingresar a recitales o partidos de fútbol en la Ciudad de Buenos Aires y la justicia de esa Ciudad de los impidió”, explicó.

 

