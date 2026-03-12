El Parque del Bicentenario celebra su aniversario número 11 con una jornada especial

El Parque del Bicentenario celebrará este sábado 14 de marzo su 11° aniversario con una jornada especial destinada a toda la comunidad, que incluirá música en vivo, actividades recreativas, propuestas gastronómicas y presentaciones artísticas.

El festejo se desarrollará de 17 a 22 horas y contará con una variada programación pensada para que familias, vecinos y visitantes puedan disfrutar de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

Durante la tarde se realizará una clase abierta de zumba para todas las edades y se presentarán distintas academias de baile. Además, el público podrá disfrutar de espectáculos artísticos y musicales.

Entre los artistas invitados estarán Rodolfo Aredes junto a su muñeco Pepito, mientras que los shows musicales estarán a cargo de Alejandro Ávila, Norteños y Gaby Morales.

Asimismo, los asistentes podrán recorrer una feria de emprendedores y un paseo gastronómico con diversas propuestas de productos regionales y comidas para todos los gustos.

Once años de historia y crecimiento

Inaugurado oficialmente el 12 de marzo de 2015, el Parque del Bicentenario fue concebido como un proyecto estratégico para recuperar y poner en valor un sector clave del norte de la ciudad, transformándolo en un espacio público de calidad destinado al encuentro, la recreación y el deporte.

A lo largo de estos años, el parque se consolidó como uno de los principales espacios verdes urbanos de Salta. Actualmente cuenta con más de 70 hectáreas que incluyen una laguna artificial, kilómetros de ciclovías, estaciones aeróbicas y una importante biodiversidad, con más de un centenar de especies de aves.

El Parque del Bicentenario recibe diariamente a miles de salteños y visitantes que lo eligen para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales, consolidándose como un espacio de integración y disfrute para toda la comunidad.