Nuevo acuerdo salarial en el Congreso de la Nación

Las paritarias de los trabajadores del Congreso cerraron con una suba de casi 10% a mayo.

Los legisladores de la Cámara Alta tienen atado su sueldo al mismo acuerdo.

El sector de La Libertad Avanza decidieron de forma unánime rechazar el aumento, según comentó el senador nacional por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita.

Fue consultado sobre la polémica que se generó por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial.

“Debemos reglamentar el uso de los aviones y helicópteros oficiales, porque eso está en una zona gris”, expresó el salteño.