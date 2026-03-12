 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Nuevo acuerdo salarial en el Congreso de la Nación

Los senadores -salvo los de La Libertad Avanza- cobrarán más de 11 millones de pesos.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las paritarias de los trabajadores del Congreso cerraron con una suba de casi 10% a mayo. 

Los legisladores de la Cámara Alta tienen atado su sueldo al mismo acuerdo. 

El sector de La Libertad Avanza decidieron de forma unánime rechazar el aumento, según comentó el senador nacional por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita.

Fue consultado sobre la polémica que se generó por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial.

“Debemos reglamentar el uso de los aviones y helicópteros oficiales, porque eso está en una zona gris”, expresó el salteño.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO