 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Condenan a 7 años a la narcomodelo Martina Oliva por tráfico de 15 kg de marihuana

Por ahora seguirá con prisión domiciliaria, hasta que la sentencia quede en firme. Su exnovio fue condenado a 10 años de cárcel.

Salta Hoy

12 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta halló culpables a ella y a su exnovio Joaquín Tolaba por transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.

Martina Oliva continuará con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, mientras que Tolaba recibió una pena unificada de 10 años de cárcel, ya que contaba con una condena previa.

Radio Salta abordó a la narcomodelo, quien afirmó que es injusta la sentencia.

Alexis Ramber Ríos, abogado de Oliva dijo que recusará la sentencia.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO