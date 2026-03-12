Condenan a 7 años a la narcomodelo Martina Oliva por tráfico de 15 kg de marihuana

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta halló culpables a ella y a su exnovio Joaquín Tolaba por transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.

Martina Oliva continuará con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, mientras que Tolaba recibió una pena unificada de 10 años de cárcel, ya que contaba con una condena previa.

Radio Salta abordó a la narcomodelo, quien afirmó que es injusta la sentencia.

Alexis Ramber Ríos, abogado de Oliva dijo que recusará la sentencia.