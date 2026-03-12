Suspendido El Mercado en tu Barrio por lluvias

La Municipalidad de Salta informa que, debido al pronóstico de lluvias que se extendería durante varios días, se suspende la edición del programa “El Mercado en tu Barrio” que estaba prevista para mañana jueves 12 de marzo en barrio Santa Lucía.

La actividad iba a desarrollarse de 10 a 13 , en la cancha La Rivera, ubicada en la intersección de avenida Santa Oliva y calle Santa Marta con la participación de productores y emprendedores que ofrecen alimentos y productos esenciales a precios accesibles.

Desde la Secretaría de Gobierno indicaron que la suspensión se realiza con el objetivo de resguardar tanto a los vecinos como a los feriantes y garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Próximamente se informará una nueva fecha para la realización del programa en la zona, a fin de que los vecinos puedan acceder a las ofertas en carnes, frutas, verduras, panificados, lácteos y otros productos, además de los servicios municipales previstos.